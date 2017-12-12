Beşiktaş 10-1'le turladı

Beşiktaş, Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşılaştı. İlk maçta 9-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16'ya kaldı.

Beşiktaş, Manisaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 10-1'lik üstünlükle Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Maçın son bölümünde iki takım da kazanmak için pozisyonlar bulmasına rağmen sonuçlandıramadı.

14. dakikada Beşiktaş golü buldu. Aras, Negredo ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Manisaspor, 53. dakikada Meye'nin golüyle skoru eşitledi. 1-1