 Beşiktaş 10-1'le turladı - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Beşiktaş 10-1'le turladı

Beşiktaş, Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşılaştı. İlk maçta 9-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16'ya kaldı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 20:02

Beşiktaş, Manisaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 10-1'lik üstünlükle Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Maçın son bölümünde iki takım da kazanmak için pozisyonlar bulmasına rağmen sonuçlandıramadı.

14. dakikada Beşiktaş golü buldu. Aras, Negredo ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Manisaspor, 53. dakikada Meye'nin golüyle skoru eşitledi. 1-1

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN