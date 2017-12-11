Turkuvaz'da rövanş şöleni
Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur rövanş programı açıklandı. 4 Büyükler’in ilk maçlarda gol şov yaptığı dev şölende birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak
Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazar 22:42
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu 5. Tur'da rövanş maçlarının programı açıklandı. 4 Büyükler'in ilk maçlarda gol ziyafeti çektiği müthiş şölende birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. TURKUVAZ Medya kanallarında karşılaşmaların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen dev kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
RÖVANŞ PROGRAMI
YARIN:
13.30: Antalya-Orhangazi 3-0 A SPOR
15.30: Bursa-Adanaspor 2-0 A SPOR
16.30: Bolu-Kasımpaşa 3-1 A2
17.30: Trabzon-BB Erzurum 4-0 A SPOR
19.30: Sivas Bld.-G.Saray 1-5 A SPOR
21.00: Manisa-Beşiktaş 0-9 A2
Çarşamba :
13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor 2-1 A SPOR
14.30: Akhisar-Ankara Demir 3-0 A2
16.30: Buca-Sivasspor 1-2 A SPOR
17.00: Y.Malatya-Osmanlı 1-3 A2
18.45: Alanya-Giresun 2-4 A SPOR
20.30: Adana Demir-F.Bahçe 0-6 ATV
Perşembe :
13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR
14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2
16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR
20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR
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