Turkuvaz'da rövanş şöleni

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu 5. Tur'da rövanş maçlarının programı açıklandı. 4 Büyükler'in ilk maçlarda gol ziyafeti çektiği müthiş şölende birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. TURKUVAZ Medya kanallarında karşılaşmaların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen dev kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



RÖVANŞ PROGRAMI



YARIN:

13.30: Antalya-Orhangazi 3-0 A SPOR

15.30: Bursa-Adanaspor 2-0 A SPOR

16.30: Bolu-Kasımpaşa 3-1 A2

17.30: Trabzon-BB Erzurum 4-0 A SPOR

19.30: Sivas Bld.-G.Saray 1-5 A SPOR

21.00: Manisa-Beşiktaş 0-9 A2



Çarşamba :

13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor 2-1 A SPOR

14.30: Akhisar-Ankara Demir 3-0 A2

16.30: Buca-Sivasspor 1-2 A SPOR

17.00: Y.Malatya-Osmanlı 1-3 A2

18.45: Alanya-Giresun 2-4 A SPOR

20.30: Adana Demir-F.Bahçe 0-6 ATV



Perşembe :

13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR

14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2

16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR

20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR