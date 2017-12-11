Trabzonspor'da hedef bir üst tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı karşılaşmada kaza yaşamadan bir üst tura yükselmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak.



KUPA KADROSU

Trabzonspor'da kupa maçı öncesi Durica'nın sakatlığı devam ederken, Uğur'un tedavisi de sürüyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay'ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Büyükşehir Belediye Erzurum karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ini büyük orada değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle fazla forma şansı bulamayan oyunculara ilk maçta olduğu gibi bu maçta da forma vermesi bekleniyor.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Esteban, Kamil Amhet Çörekçi, Hubocan, Hüseyin, Mas (Abdurrahim Dursun), Batuhan, Bero, Olcay, Sosa, Castillo ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.