Kupa biletleri bugün satışta
Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazar 23:24
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahasında Manisaspor'u 9-0 yendiği maçın yarınki rövanşı için biletler satışa çıkıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar için misafir tribün biletleri 13 Tl'den satışa sunulacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Turkuvaz'da rövanş şöleni
-
İşte kupada rövanş tarihleri
-
Adana Demir’le kupa rövanşı 13...
-
Turkuvaz'da rövanş şöleni