 Kupa biletleri bugün satışta - Türkiye Kupası - 11 Aralık 2017 Pazartesi

Kupa biletleri bugün satışta

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Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi

Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazar 23:24

Kupa biletleri bugün satışta

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahasında Manisaspor'u 9-0 yendiği maçın yarınki rövanşı için biletler satışa çıkıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar için misafir tribün biletleri 13 Tl'den satışa sunulacak.

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