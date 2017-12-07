 Adana Demir’le kupa rövanşı 13 Aralık’ta - Türkiye Kupası - 7 Aralık 2017 Perşembe

Adana Demir’le kupa rövanşı 13 Aralık’ta

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Türkiye Kupası 07 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 07 Aralık 2017, Çarşamba 23:24

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu. Fenerbahçe, ilk maçta Kadıköy'de 6-0 yendiği Adana Demirspor ile deplasmanda 13 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

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