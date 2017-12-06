Kupada program belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Kupası 06 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 06 Aralık 2017, Çarşamba 15:37
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:
12 Aralık Salı:
13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya)
15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk)
17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
21.00 Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
13 Aralık Çarşamba:
13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs)
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca)
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
14 Aralık Perşembe:
13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler)
14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Bu kanal bu hizmeti bu spikerler ve yorumcularla maalesef değersizleştiriyor..Stad sesiyle versin daha iyi.cevapla 06.12.2017 15:56
Hadi vatandas kadar düzgün TÜRKÇE konuşmasın ama en azından yapmak fiilinden başka fiil kullanabilen ,vurdu ,verdi ,attı gibi spikercevapla 06.12.2017 15:55
Futbolsever olarak cartlak sesi olmayan TÜRKÇEYi hiç olmazsa kahvedeki vatandaş kadar düzgün konuşan spiker ve yorumcular istiyoruz.cevapla 06.12.2017 15:54
Yine maçları sesiz izleyeceğiz. Yaptı ortayı ,asist yaptı ,şut yaptı , korner yaptı ,faul yaptı ,pas yaptı , YAPTI da YAPTI ...cevapla 06.12.2017 15:53
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