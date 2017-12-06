 Kupada program belli oldu - Türkiye Kupası - 6 Aralık 2017 Çarşamba

Kupada program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Kupası 06 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 06 Aralık 2017, Çarşamba 15:37

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

12 Aralık Salı:

13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya)

15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk)

17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

21.00 Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

13 Aralık Çarşamba:

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs)

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca)

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

14 Aralık Perşembe:

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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taraftar taraftar

Bu kanal bu hizmeti bu spikerler ve yorumcularla maalesef değersizleştiriyor..Stad sesiyle versin daha iyi.

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evet0
hayır0
cevapla 06.12.2017 15:56
taraftar taraftar

Hadi vatandas kadar düzgün TÜRKÇE konuşmasın ama en azından yapmak fiilinden başka fiil kullanabilen ,vurdu ,verdi ,attı gibi spiker

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.12.2017 15:55
taraftar taraftar

Futbolsever olarak cartlak sesi olmayan TÜRKÇEYi hiç olmazsa kahvedeki vatandaş kadar düzgün konuşan spiker ve yorumcular istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.12.2017 15:54
taraftar taraftar

Yine maçları sesiz izleyeceğiz. Yaptı ortayı ,asist yaptı ,şut yaptı , korner yaptı ,faul yaptı ,pas yaptı , YAPTI da YAPTI ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.12.2017 15:53
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