Kupada program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

12 Aralık Salı:

13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya)

15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk)

17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

21.00 Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

13 Aralık Çarşamba:

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs)

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca)

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

14 Aralık Perşembe:

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)