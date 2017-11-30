Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap

Adana Demirspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi. Turun ilk maçtan geçildiği düşüncesinin yanlış olacağını bekirten Kocaman, "Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan, çok büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun bıradan dönmesi çok zor. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması hakkında "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" dedi.



Rakibiyle 22 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe'de 1994-95 sezonunda Adana Demirspor karşısında atılan son gole imzası bulunan Aykut Kocaman'a o maçta attığı gol soruldu. Kocaman, "Maçtan önce atılan son golün bende kalmaması tek dileğimdi Allah'tan öyle oldu" dedi.



