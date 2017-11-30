 Hu'gol' Rodallega! Trabzonspor ilk maçta fişi çekti - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2017 Perşembe

Hu'gol' Rodallega! Trabzonspor ilk maçta fişi çekti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaştı.

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 30 Kasım 2017, Perşembe 19:25

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.

BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 2 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 3 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 4 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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