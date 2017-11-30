Hu'gol' Rodallega! Trabzonspor ilk maçta fişi çekti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaştı.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Perşembe 19:25
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 2 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 3 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 4 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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