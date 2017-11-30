Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu!

Bordo-mavili kulüp, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Genel sekreter Gençağa Meriç, Trabzonspor'un her zaman hedefleri olan bir kulüp olduğunu, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Meriç, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapacakları ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini belirterek "Tra b - zonspor'un ligde de kupada da hedefleri bellidir. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. 9. kez kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Biz her maçı ciddiye alıyoruz" dedi. Bordo-mavili yönetici, ligde son haftalarda çıkışa geçtiklerini kaydederek, "İlk yarıda kalan 4 maçımızı en iyi şekilde kapatmamız halinde liderle puan farkının daha da azalarak devre arasına gireceğimizi düşünüyoruz. İkinci yarıda zirve yarışı içinde yer alan bir Trabzonspor olacaktır" ifadelerini kullandı. 8 şampiyonluğu BULUNUYOR Süper Lig'e ilk çıktığı 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 14 kez kupada finale çıktı ve 8 kez mutlu sona ulaştı. Bu sene de oldukça iddialı olan Karadeniz ekibinde Meriç, "Rıza Çalımbay ile yeni bir hava yakaladık. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Takımda yeni bir hava oluştu ve bu pozitif durum sonuçlara yansıdı. Eksik bölgeler için transfer çalışmaları yapıyoruz. Gerekli takviyelerle çok daha başka noktalara gideceğiz" ifadesini kullandı.

9. KEZ MÜZEYE GELECEK

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yaşanan teknik adam değişikliği sonrası yeni bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor.

Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.

7 YILLIK HASRET BİTECEK

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bordomavililer, ligde ve kupada 6 resmi müsabaka oynadı. Bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez de yenildi. Karadeniz ekibi son 5 maçta ise kaybetmedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Çorum Belediye'yi 6-0 yenen bordo- mavililer, ligde ise Galatasaray'ı 2-1 yenerken; Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Osmanlaspor'u 4-3 ve Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.



TRABZONSPOR'UN İLK 11': Esteban, Kamil, Hubocan, M.Akbaş, Mas, Batuhan, Kucka, Abdülkadir, Bero, Olcay, Rodallega.