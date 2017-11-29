Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin 6-0 kazandığı Adana Demirspor maçı sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 22:51
Adana Demirspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi. Turun ilk maçtan geçildiği düşüncesinin yanlış olacağını bekirten Kocaman, "Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan, çok büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun bıradan dönmesi çok zor. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için" dedi.
Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması hakkında "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" dedi.
Rakibiyle 22 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe'de 1994-95 sezonunda Adana Demirspor karşısında atılan son gole imzası bulunan Aykut Kocaman'a o maçta attığı gol soruldu. Kocaman, "Maçtan önce atılan son golün bende kalmaması tek dileğimdi Allah'tan öyle oldu" dedi.
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