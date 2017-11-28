 Kartal ‘kupa’ya havalanıyor - Türkiye Kupası - 28 Kasım 2017 Salı

Kartal ‘kupa’ya havalanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u ağırlıyor Kartal’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç Vodafone Park’ta saat 14.30’da başlayacak ve A2’den canlı yayınlanacak

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Türkiye Kupası 28 Kasım 2017, Salı

Güncelleme: 28 Kasım 2017, Salı 00:19

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. Saat 14.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek 14. haftada G.Saray ile yapacağı karşılaşma için moral arayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde F.Bahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Başakşehir (1-1) ve Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.

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