Kartal ‘kupa’ya havalanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. Saat 14.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek 14. haftada G.Saray ile yapacağı karşılaşma için moral arayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde F.Bahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.



Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Başakşehir (1-1) ve Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.