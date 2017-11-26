 5. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Türkiye Kupası - 26 Kasım 2017 Pazar

5. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Kasım Salı günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 26 Kasım 2017, Pazar

Güncelleme: 26 Kasım 2017, Pazar 16:30

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

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