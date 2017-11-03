Son şampiyon Batman Petrol’la eşleşti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez kazanarak büyük bir başarının altına imza atan A.Konyaspor, 5. Tur'dan katıldığı kupada 3. Lig 1. Grup'ta 9. sırada yer alan Batman Petrol'la eşleşti. Batman, Göztepe ve TFF 1. Lig'den Denizlispor'u eleyerek kupada sürpriz sonuçlar aldı. Güneydoğu ekibi son şampiyon karşısında ilk maçı kendi sahasında oynayacak.