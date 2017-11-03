 Son şampiyon Batman Petrol’la eşleşti - Türkiye Kupası - 3 Kasım 2017 Cuma

Son şampiyon Batman Petrol’la eşleşti

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Türkiye Kupası 03 Kasım 2017, Cuma

Güncelleme: 03 Kasım 2017, Cuma 00:27

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez kazanarak büyük bir başarının altına imza atan A.Konyaspor, 5. Tur'dan katıldığı kupada 3. Lig 1. Grup'ta 9. sırada yer alan Batman Petrol'la eşleşti. Batman, Göztepe ve TFF 1. Lig'den Denizlispor'u eleyerek kupada sürpriz sonuçlar aldı. Güneydoğu ekibi son şampiyon karşısında ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

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