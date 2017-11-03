Son şampiyon Batman Petrol’la eşleşti
Türkiye Kupası 03 Kasım 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Kasım 2017, Cuma 00:27
ZİRAAT Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez kazanarak büyük bir başarının altına imza atan A.Konyaspor, 5. Tur'dan katıldığı kupada 3. Lig 1. Grup'ta 9. sırada yer alan Batman Petrol'la eşleşti. Batman, Göztepe ve TFF 1. Lig'den Denizlispor'u eleyerek kupada sürpriz sonuçlar aldı. Güneydoğu ekibi son şampiyon karşısında ilk maçı kendi sahasında oynayacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.