Orhangazi kupada iddialı

5. TUR'A kadar yükseler önemli bir başarının altına imza atan Orhangazi Bld., Süper Lig'in iddialı takımlarından Antalyaspor'a çıktı. 3. Lig'de yer alan Bursa ekibinin başkanı Necmettin Şahin, "Gönül isterdi ki Trabzonspor, G.Saray, Beşiktaş gibi takımlar düşsün ama olmadı. Antalyaspor ile yapacağımız maçta takımıma güveniyorum. Daha önce yine Süper Lig takımları ile eşleştik ve takımımız buradan başarı ile çıktı. Antalya karşısında inşallah turu