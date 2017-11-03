G.Saray’dan çekinmiyoruz

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Süper Lig lideri G.Saray'la eşleşen Sivas Bld.'de Başkan Hasan Karaman, sarı- kırmızılılarla eşleşmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, kupadan elemeye çalışacaklarını söyledi. Önceki yıllarda Beşiktaş ile eşleştiklerini hatırlatan Karaman, "O aşamada grup lideri olarak çıkmıştık, inşallah bu sefer de G.Saray'ı eleriz. Kupadaki hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve üst turlara çıkmak. Rakibimizden kesinlikle çekinmiyoruz" diye iddialı konuştu.