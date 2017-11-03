Gençliğin gücünü kullanacağız’

TFF 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle genç takviyeli bir kadroyla var olma savaşı veren sonuncu G.Antepspor'da yeni Teknik Direktör Faik Demir, gençliğin gücünü kullanmak istediklerini söyledi. Elazığ deplasmanında ter dökeceklerini belirten Demir, "Elazığspor'un gücünün farkındayız. Biz de enerjimizi sahaya yansıtıp, kötü gidişi durduracak meşaleyi yakmak istiyoruz. Gençlerin gücüne, onların enerjisine ve yeteneklerine inanırsak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.