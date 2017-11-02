 İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler! - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2017 Perşembe

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler!

Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur kurası çekildi... İlk maçların 28, 29 ve 30 Kasım'da, rövanşların ise 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacağı maçlarda Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'la, Fenerbahçe Adana Demirspor'la, Galatasaray Sivas Belediye Spor'la ve Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la eşleşti.

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Türkiye Kupası 02 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Kasım 2017, Perşembe 14:52

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler!


İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Osmanlıspor Yeni Malatyaspor
Akın Çorap Giresunspor Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe Adana Demirspor
Ankara Demirspor Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray Sivas Belediye Spor
Kahramanmaraşspor Medipol Başakşehirspor
Demir Grup Sivasspor Bucaspor
Kars 36 Spor Gençlerbirliği
Beşiktaş Grandmedical Manisaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Trabzonspor
Kayserispor Eyüpspor
Orhangazi Belediye Spor Antalyaspor
Kardemir Karabükspor İstanbulspor
Batman Petrol Spor Atiter Konyaspor
Kasımpaşa Boluspor
Adanaspor Bursaspor

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CAN CAN

BARİ ADANA DEMİRİ YENELİM

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evet0
hayır0
cevapla 02.11.2017 15:31
hakkı t&#252;fek&#231;i hakkı tüfekçi

gs..Eyüp spor diyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2017 15:14
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