İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler!
Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur kurası çekildi... İlk maçların 28, 29 ve 30 Kasım'da, rövanşların ise 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacağı maçlarda Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'la, Fenerbahçe Adana Demirspor'la, Galatasaray Sivas Belediye Spor'la ve Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la eşleşti.
Türkiye Kupası 02 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Kasım 2017, Perşembe 14:52
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
|Osmanlıspor
|Yeni Malatyaspor
|Akın Çorap Giresunspor
|Aytemiz Alanyaspor
|Fenerbahçe
|Adana Demirspor
|Ankara Demirspor
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|Galatasaray
|Sivas Belediye Spor
|Kahramanmaraşspor
|Medipol Başakşehirspor
|Demir Grup Sivasspor
|Bucaspor
|Kars 36 Spor
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|Grandmedical Manisaspor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Trabzonspor
|Kayserispor
|Eyüpspor
|Orhangazi Belediye Spor
|Antalyaspor
|Kardemir Karabükspor
|İstanbulspor
|Batman Petrol Spor
|Atiter Konyaspor
|Kasımpaşa
|Boluspor
|Adanaspor
|Bursaspor
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