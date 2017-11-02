İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler!

Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur kurası çekildi... İlk maçların 28, 29 ve 30 Kasım'da, rövanşların ise 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacağı maçlarda Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'la, Fenerbahçe Adana Demirspor'la, Galatasaray Sivas Belediye Spor'la ve Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la eşleşti.