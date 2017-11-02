A Spor'da 5. Tur heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. ASpor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonu ile ligde ilk 4 sırayı alan takımlarla birlikte 5 takım olmak üzere Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, M.Başakşehir ve A.Konya da dev heyecana katılacak.



16 TAKIM SERİ BAŞI OLACAK

32 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak 5. Tur'da 16 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, rövanşlar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak. Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.







