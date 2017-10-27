‘Şanslarını iyi kullanamadılar’

3. LİG ekibi Y.Altındağ'ı çok zorlandığı maçta ancak penaltı atışlarıyla eleyebilen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, tura rağmen özellikle hücum bölgesinde oynayan futbolcularından memnun kalmadı. Kubilay, Yusuf Erdoğan, Deniz ve Sinan'ı birlikte sahaya süren Fransız çalıştırıcı, 120 dakika içinde gol pozisyonuna dahi girmekte zorlanan oyuncularına tepki gösterdi. Le Guen, "Rakibin alt ligde yer alması nedeniyle konsantre olmakta güçlük çektik. Ancak bu bir bahane olmamalı ve bu formayı taşıyan her oyuncu sanki final maçına çıkıyormuş gibi sahada elinden gelenin daha fazlasını yapmak zorunda" diye konuştu.