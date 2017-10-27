Kayseri 90+4’te 5. Tur’da

SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna zor da olsa devam etmesini bildi. Bursaspor'un 3. Lig 2. Grup'ta yer alan pilot takımı Yeşil Bursa'ya konuk olan Kayserispor, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ilk yarıyı 44'te Ganalı yıldız santrforu Asamoah Gyan'ın golüyle 1-0 üstün tamamladı.



SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

İki nci devrede baskılı bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar 63'te savunmanın da hatasından yararlanıp Kadir'le eşitliği sağladı. Bu golün şokunu uzun süre üzerinden atamayan sarıkırmızılılar, karşılaşma uzatmalara gidecek derken 90+4'te Deniz Türüç'ün kalecinin soluna doğru yerden yaptığı vuruşla kupada 5. turun kapısını açtı ve sürprize izin vermedi.