Kayseri 90+4’te 5. Tur’da
A Spor’dan yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, Bursaspor’un 3. Lig’deki pilot takımı Yeşil Bursa karşısında 90+4’te Deniz Türüç’ün golüyle son 32 takımı arasına adını yazdırdı
Türkiye Kupası 27 Ekim 2017, Cuma
Güncelleme: 27 Ekim 2017, Perşembe 23:53
SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna zor da olsa devam etmesini bildi. Bursaspor'un 3. Lig 2. Grup'ta yer alan pilot takımı Yeşil Bursa'ya konuk olan Kayserispor, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ilk yarıyı 44'te Ganalı yıldız santrforu Asamoah Gyan'ın golüyle 1-0 üstün tamamladı.
SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ
İki nci devrede baskılı bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar 63'te savunmanın da hatasından yararlanıp Kadir'le eşitliği sağladı. Bu golün şokunu uzun süre üzerinden atamayan sarıkırmızılılar, karşılaşma uzatmalara gidecek derken 90+4'te Deniz Türüç'ün kalecinin soluna doğru yerden yaptığı vuruşla kupada 5. turun kapısını açtı ve sürprize izin vermedi.
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