5. turda çift maç

TURKUVAZ Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yerini 5. turun adrenalinine bırakacak. 54 takımın 5. tura kalmak için kıyasıya mücadele ettiği Türkiye'nin kupasında, 27 kulüp son 32 takım arasına adını yazdırırken, bu turda geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonu ile ligde ilk 4 sırayı alan takımlarla birlikte 5 takım olmak üzere Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, M.Başakşehir ve A.Konya da dev heyecana katılacak. 32 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak 5. Tur'da 16 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



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