 120 dakikalık kabus - Türkiye Kupası - 27 Ekim 2017 Cuma

120 dakikalık kabus

Kupanın favorilerinden Timsah, A Spor’dan yayınlanan çok zorlandığı 0-0’la penaltılara giden maçta Başkent ekibini 4-2’yle geçti. 2 penaltı kurtaran genç Muhammed yıldızlaştı

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Türkiye Kupası 27 Ekim 2017, Cuma

Güncelleme: 27 Ekim 2017, Perşembe 23:48

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor, Ankara deplasmanında 3. Lig 1. Grup ekibi Yeni Altındağ Bld.'ye konuk oldu. Karşılaşmanın normal süresinden gol sesi çıkmazken, uzatmaya giden mücadelede taraflar yine eşitliği bozamadı. Penaltı atışlarına geçilirken, 120 dakikalık kabusu yaşayan Bursaspor, daha fazla sürprize izin vermedi. Timsah'ta Jorquera, Titi, Kubilay ve Furkan Soyalp penaltıları gole çevirirken, kaleci Muhammed de 2 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Altındağ'da ise Oktay ile Burhanettin'in golleri tura yetmedi.

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