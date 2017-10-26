 Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları - Türkiye Kupası - 27 Ekim 2017 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı.

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Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe

Güncelleme: 26 Ekim 2017, Perşembe 23:14

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları

Kupanın 4. turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-BURSASPOR: 0-0 (2-4 PENALTILARLA)

Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor: 2-4 PENALTILARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YEŞİL BURSA-KAYSERİSPOR: 1-2

?Yeşil Bursa: 0 - Kayserispor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşil Bursa: 1 - Kayserispor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşil Bursa: 0 - Kayserispor: 2 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-BOLUSPOR: 0-1

Konya Anadolu Selçukspor: 0 - Boluspor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR: 2-1

Akın Çorap Giresunspor: 1 - Menemen Belediyespor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akın Çorap Giresunspor: 2 - Menemen Belediyespor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akın Çorap Giresunspor: 2 - Menemen Belediyespor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR-HATAYSPOR: 1-0

Grandmedical Manisaspor: 1 - Hatayspor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEMİR KARABÜKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ: 3-1

Kardemir Karabükspor: 1 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardemir Karabükspor: 2 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardemir Karabükspor: 3 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardemir Karabükspor: 3 - Keçiörengücü: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda üç gün oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Batman Petrolspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Boluspor, Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor ve Kardemir Karabükspor, 5. tura yükseldi.

Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. İlk maçlar 28-29-30 Kasım'da, ikinci maçlar ise 12-13-14 Aralık'ta yapılacak.

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