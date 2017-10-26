Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Perşembe 23:14
Kupanın 4. turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-BURSASPOR: 0-0 (2-4 PENALTILARLA)
Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor: 2-4 PENALTILARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YEŞİL BURSA-KAYSERİSPOR: 1-2
?Yeşil Bursa: 0 - Kayserispor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil Bursa: 1 - Kayserispor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil Bursa: 0 - Kayserispor: 2 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-BOLUSPOR: 0-1
Konya Anadolu Selçukspor: 0 - Boluspor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR: 2-1
Akın Çorap Giresunspor: 1 - Menemen Belediyespor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akın Çorap Giresunspor: 2 - Menemen Belediyespor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akın Çorap Giresunspor: 2 - Menemen Belediyespor: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GRANDMEDİCAL MANİSASPOR-HATAYSPOR: 1-0
Grandmedical Manisaspor: 1 - Hatayspor: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARDEMİR KARABÜKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ: 3-1
Kardemir Karabükspor: 1 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor: 2 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor: 3 - Keçiörengücü: 0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor: 3 - Keçiörengücü: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda üç gün oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Batman Petrolspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Boluspor, Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor ve Kardemir Karabükspor, 5. tura yükseldi.
Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. İlk maçlar 28-29-30 Kasım'da, ikinci maçlar ise 12-13-14 Aralık'ta yapılacak.
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