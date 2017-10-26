Menemen, Çotanak’ı gözüne kestirdi

2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedef büyüttü. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta TFF 1. Lig'den Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Suat Kaya, "Ligde çok iyi bir ivme yakaladık. Türkiye Kupası'nı da elbette önemsiyoruz. Giresunspor TFF 1. Lig'de üst sıralara oynuyor. Göze hoş gelen futbolla turu almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.