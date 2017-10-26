Menemen, Çotanak’ı gözüne kestirdi
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:57
2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedef büyüttü. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta TFF 1. Lig'den Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Suat Kaya, "Ligde çok iyi bir ivme yakaladık. Türkiye Kupası'nı da elbette önemsiyoruz. Giresunspor TFF 1. Lig'de üst sıralara oynuyor. Göze hoş gelen futbolla turu almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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