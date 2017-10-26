Manisaspor 5. turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

52. dakikada Mehmet Albayrak'ın ceza sahası içi solundan ortaladığı topa altıpas içerisinde Oğuz'un rövaşata vuruşunda kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

55. dakikada Sebaihi'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafalardan seken topa altıpas çizgisinin hemen önünde gelişine şık bir vuruş yapan Bakaki'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

61. dakikada Köksal'ın sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Göktuğ'un yanından filelere doğru giden topu Ümit Yasin son anda gol çizgisinin önünden çıkardı.

73. dakikada Grandmedical Manisaspor atağında Bakaki'nin ceza sahası içi solundan yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Atiemwen'in gelişine vuruşunda kaleci Ömer Alıca'dan sekerek ağlara giden topu son anda Hatayspor savunması kafayla gol çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Metin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakaki'nin şutunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.