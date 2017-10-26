Gençler son 20’de coştu

Süper Lig’de kötü günler geçiren Gençlerbirliği, Tuzla’yı 3 0 Skuletic (70) ve Manu ile (90 ve 90+3) kupanın dışına itti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Gençlerbirliği sürprize izin vermedi ve zorlandığı maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle 5. tura yükseldi. 2. Lig Kırmızı Grup'tan Tuzlaspor'u konuk eden kırmızısiyahlılar, 70'te Skuletic, 90 ve 90+3'te Manu'nun golleriyle İstanbul ekibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Kupada 2.Lig'den rakibi Tuzla'yı son 20 dakikada bulduğu gollerle eleyen G.Birliği'nde teknik direktör Mesut Bakkal, "Mazisinde Türkiye Kupası'nın yeri ayrı olan G.Birliği olmadan kupa düşünülemez" diye iddialı konuştu.