Gençler son 20’de coştu
Süper Lig’de kötü günler geçiren Gençlerbirliği, Tuzla’yı 3 0 Skuletic (70) ve Manu ile (90 ve 90+3) kupanın dışına itti.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Gençlerbirliği sürprize izin vermedi ve zorlandığı maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle 5. tura yükseldi. 2. Lig Kırmızı Grup'tan Tuzlaspor'u konuk eden kırmızısiyahlılar, 70'te Skuletic, 90 ve 90+3'te Manu'nun golleriyle İstanbul ekibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Kupada 2.Lig'den rakibi Tuzla'yı son 20 dakikada bulduğu gollerle eleyen G.Birliği'nde teknik direktör Mesut Bakkal, "Mazisinde Türkiye Kupası'nın yeri ayrı olan G.Birliği olmadan kupa düşünülemez" diye iddialı konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Yakup Kayış'tan Rodallega'ya ...
-
Denizli’ye Batman sürprizi
-
Altındağ sükse peşinde
-
Menemen, Çotanak’ı gözüne kes...