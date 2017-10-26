Denizli’ye Batman sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlardan birisini de Batman Petrol imza attı. TFF 1. Lig'den Denizlispor'u konuk eden 3. Lig 1. Grup takımı Batman, güçlü rakibini normal süresi 1-1 sona eren maçta 2-1 yenerek 5. tura yükseldi. Kırmızı- beyazlılar 3. turda da Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe'yi 3-1'lik skorla eleyip büyük sükse yapmıştı.