Canberk Dilaver kadro dışı bırakıldı
Akın Çorap Gresunspor'da Canberk Dilaver süresiz kadro dışı bırakıldı
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Perşembe 23:18
Formasını yere atan Canberk Dilaver, kadro dışı bırakıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. grup maçında evinde ağırladığı Menemen Belediyespor karşısında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve oyundan çıkarken formasını yere atan defans oyuncusu Canberk Dilaveri'i yeşil-beyazlı ekip süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı kısa açıklamada, "Canberk Dilaver yönetim kurulu kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" dedi.
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