Altınordu’yu yan ve geri toplar yaktı
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:54
Ziraat Türkiye Kupası'na İzmir'de karşılaştığı BAL takımı Kars 36 Spor'a 90+5'te yediği golle veda eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularına tepki gösterdi. Eroğlu, "Topun bizde kalmasını sağladık ama topu yana ve geriye oynamamız rakibin dirençli olmasına neden oldu. Gol vuruşunu yapamadık, duran topla yediğimiz golle kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.
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