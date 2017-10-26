Altınordu’yu yan ve geri toplar yaktı

Ziraat Türkiye Kupası'na İzmir'de karşılaştığı BAL takımı Kars 36 Spor'a 90+5'te yediği golle veda eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularına tepki gösterdi. Eroğlu, "Topun bizde kalmasını sağladık ama topu yana ve geriye oynamamız rakibin dirençli olmasına neden oldu. Gol vuruşunu yapamadık, duran topla yediğimiz golle kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.