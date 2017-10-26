Altındağ sükse peşinde
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Perşembe 00:00
Kupada 4. Turda bugün Bursaspor'u ağırlayacak Başkent'in 3. Lig'deki takımlarından Yeni Altındağ Belediyespor'da ayrı bir heyecan yaşanıyor. Tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Mehmet Akbulut, "Bursaspor maçında bir sükse yapmak isteriz, ancak sakatlıklardan dolayı genç ağırlıklı kadroyla müsabakaya çıkacağız gibi. Eğer sakat futbolcularımızın durumunda olumlu gelişme olursa neden olmasın" diye konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Yakup Kayış'tan Rodallega'ya ...
-
Denizli’ye Batman sürprizi
-
Gençler son 20’de coştu
-
Menemen, Çotanak’ı gözüne kes...