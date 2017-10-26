Altındağ sükse peşinde

Kupada 4. Turda bugün Bursaspor'u ağırlayacak Başkent'in 3. Lig'deki takımlarından Yeni Altındağ Belediyespor'da ayrı bir heyecan yaşanıyor. Tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Mehmet Akbulut, "Bursaspor maçında bir sükse yapmak isteriz, ancak sakatlıklardan dolayı genç ağırlıklı kadroyla müsabakaya çıkacağız gibi. Eğer sakat futbolcularımızın durumunda olumlu gelişme olursa neden olmasın" diye konuştu.