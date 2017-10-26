 Akhisar tam yol - Türkiye Kupası - 26 Ekim 2017 Perşembe

Akhisar tam yol

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Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe

Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:53

Ligde aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. 3. Lig'den Erzincan karşısında 6-0'la gol şov yapan Okan Buruk'un öğrencileri 5. Tura farklı zaferle yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Teknik Direktör Okan Buruk, "Oyuncularım psikolojik olarak güçlüydüler, sahada oynadıkları oyundan zevk aldıklarını gördük. Maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ile maçı götürdüklerini gördük. Bizim için güzel bir skor. Oyuncularımızın performansından son derece memnunum" diye konuştu.

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