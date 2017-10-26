Akhisar tam yol
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:53
Ligde aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. 3. Lig'den Erzincan karşısında 6-0'la gol şov yapan Okan Buruk'un öğrencileri 5. Tura farklı zaferle yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Teknik Direktör Okan Buruk, "Oyuncularım psikolojik olarak güçlüydüler, sahada oynadıkları oyundan zevk aldıklarını gördük. Maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ile maçı götürdüklerini gördük. Bizim için güzel bir skor. Oyuncularımızın performansından son derece memnunum" diye konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Yakup Kayış'tan Rodallega'ya ...
-
Denizli’ye Batman sürprizi
-
Altındağ sükse peşinde
-
Gençler son 20’de coştu