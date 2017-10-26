4. turda son tango
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur şöleni 6 maçla sona erecek. Tüm maçlar A Spor’dan yayınlanacak.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Çarşamba 23:35
Turkuvaz Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek. 54 takımın 5. tura kalmak için kıyasıya mücadele ettiği Türkiye'nin kupasında, 27 kulüp bugün oynanacak 6 karşılaşma sonrasında son 32 takım arasına adını yazdıracak. Birbirinden çekişmeli 6 maç da Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
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