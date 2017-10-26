4 dakikada 5. tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, Trabzon ilinin ilçe takımı 3. Lig ekibi Ofspor karşısında ecel terleri döktü. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçta, sarı-kırmızılılar 71'de Niyazi'nin penaltı golüyle geriye düştü. Son 5 dakikada adeta kabustan uyanan sarı-kırmızılılar, 85'te Mina, 88'de penaltıdan Eren Tozlu ve 89'da Selim'in kendi kalesine attığı gollerle (3-1) bordo-mavililier karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak kupada son 32 takım arasına adını yazdırmayı başardı.



'GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ'

5. tura çıkan Y.Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı, "Kupa mesaimizi galibiyetle noktaladığımız için mutluyuz. Daha önce de söyledik, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diye" dedi.