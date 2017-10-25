Trabzonspor'dan gol şov!
Trabzonspor, Çorum Belediyespor'u farklı mağlup ederek tur atladı ve morallendi. Ancak Hugo Rodallega, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 16:32
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Trabzonspor, 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor'a konuk olduğu maçta rakibini 6-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Bordo-mavili takım ilk yarıyı Hugo Rodallega'nın 8 ve 18. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.
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