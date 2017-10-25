Şölen devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur şöleni 13 maçla sürüyor. 6 karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:53
Turkuvaz Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 13 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Birbirinden heyecanlı 13 karşılaşmanın 6'sı bugün HD kalitesinde şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
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