Şölen devam ediyor

Turkuvaz Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 13 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Birbirinden heyecanlı 13 karşılaşmanın 6'sı bugün HD kalitesinde şifresiz olarak canlı yayınlanacak.







