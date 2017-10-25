Sivas Belediyespor üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Elazığspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas Belediyespor bir üst tura adını yazdırdı.



Maçtan Dakikalar

20. dakikada sağ kanattan Serkan'ın ortasında ceza sahası içinde Maranhao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

35. dakikada ceza alanı içinde Berk rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Kayalı'nın şutunu kaleci kurtardı.

46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in pasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın şutunu kaleci Osman kornere çeldi.

65. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

72. dakikada Sinan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 0-1