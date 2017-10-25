 Malatyaspor ikinci yarıda açıldı - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2017 Çarşamba

Malatyaspor ikinci yarıda açıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor ile karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip gelerek adını 5. tura yazdırdı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 14:52

Malatyaspor ikinci yarıda açıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında 3 Lig ekiplerinden Ofspor ile Süper Lig ekiplerinde Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Ofspor'u 3-1 mağlup ederek adı 5. tura yazdırdı.

Golü izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!

OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 0 (NİYAZİ ÇOLAK)

OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 1 (ARTURO MİNA)

OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 2 (EREN TOZLU)

OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 3 (SELİM ŞAHİN - K.K.)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler