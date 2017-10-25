Malatyaspor ikinci yarıda açıldı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor ile karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip gelerek adını 5. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 14:52
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında 3 Lig ekiplerinden Ofspor ile Süper Lig ekiplerinde Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Ofspor'u 3-1 mağlup ederek adı 5. tura yazdırdı.
Golü izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!
OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 0 (NİYAZİ ÇOLAK)
OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 1 (ARTURO MİNA)
OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 2 (EREN TOZLU)
OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 3 (SELİM ŞAHİN - K.K.)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Trabzonspor'dan gol şov!
-
ZTK'da günün sonuçları
-
Adana Demirspor üst turda
-
Erzurum Tire’yle telafi edecek