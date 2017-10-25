 Kasımpaşa Niğde'yi eledi - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2017 Çarşamba

Kasımpaşa Niğde'yi eledi

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:57

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, TFF 2. Lig ekibi Niğde Belediye'yi ağırladı. 36. dakikada Ali Akburç'un golüyle devreye 1-0 geride giren İstanbul temsilcisi, 2. yarıda; Trezeguet (2), Ahmed İldiz, Ali Göçmen, Eduok'un golleriyle farklı galibiyete uzandı.

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