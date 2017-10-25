Kasımpaşa Niğde'yi eledi
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:57
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, TFF 2. Lig ekibi Niğde Belediye'yi ağırladı. 36. dakikada Ali Akburç'un golüyle devreye 1-0 geride giren İstanbul temsilcisi, 2. yarıda; Trezeguet (2), Ahmed İldiz, Ali Göçmen, Eduok'un golleriyle farklı galibiyete uzandı.
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