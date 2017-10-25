 Kars mucizesi - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2017 Çarşamba

Kars mucizesi

A Spor’dan yayınlanan maçta kupadaki tek amatör takım olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında uzatmaların son saniyesinde 90+5’te Sabahattin’in golüyle tarih yazdı

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:55

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda ilk sürpriz İzmir'den geldi. Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta şampiyonluğa oynayan Kars 36 Spor, A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada TFF 1. Lig'in flaş takımı Altınordu'yu İzmir'de 90+5'te bulduğu golle kupanın dışına itti. Büyük bir sürprizin altına imza atan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşasa da kupadaki tek amatör takım olarak yoluna devam etti. Altınordu'nun bir topunun direkten döndüğü, birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede, herkes karşılaşmanın uzatmalara gideceğini öngörürken, Kars 36 Spor mucizeyi gerçekleştirdi. Uzatmaların son saniyesinde kazanılan kornerde, ceza sahasında topu önünde bulan Sabahattin, ağları havalandırıp 5 turu müjdeledi. Doğu ekibi 3. Tur'da da yine TFF 1. Lig'den Balıkesirspor'u seri penaltı atışlarıyla elemişti.

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kafkas kartalı kafkas kartalı

Yine inanan yürekler kazandı. 4 büyüğümüz yok tek büyümüz var KARS 36 SPOR

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evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 10:06
Ferhat BAKAR Ferhat BAKAR

kenetlenme takım ruhu yönetim arkadaşlık ve en önemlisi çalışmanın eseri bunlar bir karslı olarak karsspor36 ile gurur duyuyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 08:53
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