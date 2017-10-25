 Gençlerbirliği 3 golle turladı - Türkiye Kupası - 26 Ekim 2017 Perşembe

Gençlerbirliği 3 golle turladı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 19:00

- Gençlerbirliği: 3 - Tuzlaspor: 0 - Başkent temsilcisi tur atladı

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Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Mehmet Taş (Dk. 46 Murat Duruer), Issah, Dialo, Jailton, Manu, Skuletic

Tuzlaspor: Yavuz Özkan (Dk. 76 Kaan Kars), Kaan Aşnaz, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Onur Paksoy, Emre Keleşoğlu, Ercan Aygün (Dk. 60 Gökcan Kaya), Sadık Baş (Dk. 81 Berat Ali Genç), Hakan Gökçek, Tevfik Köse, Bertuğ Bayar

Goller: Dk. 70 Skuletic, 90+2 ve 90+3 Manu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 68 Dialo, Dk. 85 Orhan Şam (Gençlerbirliği), Dk. 69 Onur Paksoy, Dk. 89 Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor)

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