Gençlerbirliği 3 golle turladı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 19:00
- Gençlerbirliği: 3 - Tuzlaspor: 0 - Başkent temsilcisi tur atladı
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Mehmet Taş (Dk. 46 Murat Duruer), Issah, Dialo, Jailton, Manu, Skuletic
Tuzlaspor: Yavuz Özkan (Dk. 76 Kaan Kars), Kaan Aşnaz, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Onur Paksoy, Emre Keleşoğlu, Ercan Aygün (Dk. 60 Gökcan Kaya), Sadık Baş (Dk. 81 Berat Ali Genç), Hakan Gökçek, Tevfik Köse, Bertuğ Bayar
Goller: Dk. 70 Skuletic, 90+2 ve 90+3 Manu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 68 Dialo, Dk. 85 Orhan Şam (Gençlerbirliği), Dk. 69 Onur Paksoy, Dk. 89 Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor)
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