Erzurum Tire’yle telafi edecek

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor deplasmanından eli boş dönen Erzurumspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tire maçına çevirdi. Mavibeyazlılarda Teknik Direktör Osman Özköylü, "Ligde istikrarlı sonuçlar alamıyoruz. Sonuçta hedefleri büyük olan bir camiada yer alıyoruz. Bu yüzden kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakibimiz her ne kadar 3. Lig'de mücadele etse de maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Sürprize izin vermeden 5. tura adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.