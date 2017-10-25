Bulak büyük takım istiyor
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:59
A SPOR'DAN canlı yayınlanan maçta Sarıyer'i penaltılarla geçen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Giray Bulak hedef büyüttü, 5. turda büyük bir takımla eşleşmek istediklerini söyledi. Bulak, "Bundan sonraki maçlarda iki ayaklı olacak maçlar. İnşallah büyük bir takım çıkar ve büyük taraftarımızın önünde iyi maçlar çıkarırız. Oyuncularımızı kutluyorum. Hakem arkadaşlarımız çok iyi bir maç yönetti. Bundan sonra yolumuza hem ligde hem kupada devam edeceğiz" diye konuştu.
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