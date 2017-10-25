Bucaspor, Amed Sportif'i yıktı
ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amed Sportif'i konuk eden Bucaspor, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 21:22
Sağ çaprazda meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Şahin sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.
58'inci dakikada Mansur'dan topu kapan Deniz Pero, kaleci Zülküf'ün de büyük hatasıyla ağları sarsmayı başardı: 1-1.
85'inci dakikada Atakan'ın şutunda kaleci Zülküf'ten dönen topu Deniz tamamladı: 2-1.
87'nci dakikada Deniz Pero kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler 5. tura adını yazdırdı.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürünc (xx)
BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Veli (xx), İbrahim (xx) (Dk. 83 Alpay), Burak (x) (Dk. 46 Onur), Saruhan (xx), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 46 Deniz)
AMED SPORTİF: Zülküf (x)- Mazlum (xx) (Dk. 66 Murat), Efe (xx), Şahin (xxx) (Dk. 75 Erdi Bakırcı), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), İlter (xx) (Dk. 67 Okan), Deniz (x), Mansur (xx) , Abdullah (xx), Tahir (xx)
GOLLER: Dk. 45+1 Şahin (Amed Sportif ), Dk 58, Dk. 85 Deniz (Bucaspor)
SARI KARTLAR: İlter, Şahin, Mansur (Amed Sportif), Emre Toraman, Abdullah, Atakan, Veli (Bucaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Deniz (Bucaspor)45+1'inci dakikada sol kanattan Oğuz'un ortaladığı topu Bucaspor savunması uzaklaştıramadı.
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