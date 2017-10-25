Aybaba gözünü kupaya dikti
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:58
A SPOR'DAN yayınlanacak maçta bugün 3. Lig'den Kızılcabölükspor'u konuk edecek Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve sonuna kadar gitmeyi istediklerini söyledi. Aybaba, "Kupada iddialıyız, sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu, işi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımızın da onlar kadar isteyip, yetenekleri ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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