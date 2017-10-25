Aybaba gözünü kupaya dikti

A SPOR'DAN yayınlanacak maçta bugün 3. Lig'den Kızılcabölükspor'u konuk edecek Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve sonuna kadar gitmeyi istediklerini söyledi. Aybaba, "Kupada iddialıyız, sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu, işi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımızın da onlar kadar isteyip, yetenekleri ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.