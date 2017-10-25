Adana Demirspor üst turda
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 23:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur mücadelesinde A Spor'dan yayınlanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup'tan Sarıyer, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltılarda 5-3 yenilerek elendi. Demirspor'da Tambe 90+3'te kırmızı kart gördü.
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