10 numara tur

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut'u 1-0 yenerek, 5. tura adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar'da Teknik direktör Leonardo, Etimesgut karşısında Sandro, El Kabir, Deniz Kadah ve Sakıb gibi önemli isimlerine yer verdi. Ancak kendi kalibresinde olmayan rakibi önünde oldukça zorlanan Akdeniz ekibi, Son 32 vizesini ikinci yarıda aldı. Bu sezon evinde 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyetle yenilmez olan Etimesgut karşısında Antalya'nın golü; Süper Lig'de 1 kez oynayan 23 yaşındaki yeni transfer Alman Sangare'nin sağdan ortasında, 27 yaşındaki Brezilya asıllı Belçikalı Danilo'nun arka direkte boş ağları havalandırmasıyla geldi. Ligde 4 maçta forma giyen Danilo kupada da şans bulurken, bu sezon Antalyaspor formasıyla ilk kez golle buluşup, takımına turu getiren isim oldu.