10 numara tur
Ziraat Türkiye Kupası’nın favorilerinden kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde yenilmeyen Etimesgut’u, A Spor’dan yayınlanan maçta 61’de Brezilyalı 10 numarasının bu sezonki ilk golüyle eledi
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Salı 22:54
ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut'u 1-0 yenerek, 5. tura adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar'da Teknik direktör Leonardo, Etimesgut karşısında Sandro, El Kabir, Deniz Kadah ve Sakıb gibi önemli isimlerine yer verdi. Ancak kendi kalibresinde olmayan rakibi önünde oldukça zorlanan Akdeniz ekibi, Son 32 vizesini ikinci yarıda aldı. Bu sezon evinde 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyetle yenilmez olan Etimesgut karşısında Antalya'nın golü; Süper Lig'de 1 kez oynayan 23 yaşındaki yeni transfer Alman Sangare'nin sağdan ortasında, 27 yaşındaki Brezilya asıllı Belçikalı Danilo'nun arka direkte boş ağları havalandırmasıyla geldi. Ligde 4 maçta forma giyen Danilo kupada da şans bulurken, bu sezon Antalyaspor formasıyla ilk kez golle buluşup, takımına turu getiren isim oldu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Trabzonspor'dan gol şov!
-
Malatyaspor ikinci yarıda açı...
-
ZTK'da günün sonuçları
-
Adana Demirspor üst turda