ZTK'da günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 8. karşılaşmayla başladı.
Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 23:55
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. tura yükseldi.
Günün sonuçları şöyle;
SARIYER - ADANA DEMİRSPOR: 2-2 (PENALTILARDA 5-3 KAZANAN ADANA DEMİRSPOR TUR ATLADI)
Sarıyer: 0 - Adana Demirspor: 1
Sarıyer: 0 - Adana Demirspor: 2
Sarıyer: 1 - Adana Demirspor: 2
Sarıyer: 2 - Adana Demirspor: 2
Sarıyer: 3 - Adana Demirspor: 5
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - ANTALYASPOR: 0 - 1 (ANTALYASPOR TUR ATLADI)
Etimesgut Belediyespor: 0 - Antalyaspor: 1
ALTINORDU - KARS 36 SPOR: 0 - 1 (KARS 36 SPOR TUR ATLADI)
Altınordu: 0 - Kars 36 Spor: 1
KASIMPAŞA - NİĞDE BELEDİYESPOR: 5 - 1 (KASIMPAŞA TUR ATLADI)
Kasımpaşa: 0 - Niğde Belediyespor: 1
Kasımpaşa: 1 - Niğde Belediyespor: 1
Kasımpaşa: 2 - Niğde Belediyespor: 1
Kasımpaşa: 3 - Niğde Belediyespor: 1
Kasımpaşa: 4 - Niğde Belediyespor: 1
Kasımpaşa: 5 - Niğde Belediyespor: 1
AYTEMİZ ALANYASPOR - EDİRNESPOR: 2 - 0 (AYTEMİZ ALANYASPOR TUR ATLADI)
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Edirnespor: 0
Aytemiz Alanyaspor: 2 - Edirnespor: 0
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: 6 - 0 (TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR TUR ATLADI)
Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 - Anagold 24 Erzincanspor
?Teleset Mobilya Akhisarspor: 2 - Anagold 24 Erzincanspor
?Teleset Mobilya Akhisarspor: 3 - Anagold 24 Erzincanspor
?Teleset Mobilya Akhisarspor: 4 - Anagold 24 Erzincanspor
?Teleset Mobilya Akhisarspor: 5 - Anagold 24 Erzincanspor
?Teleset Mobilya Akhisarspor: 6 - Anagold 24 Erzincanspor
FETHİYESPOR - ADANASPOR: 1 - 2 (ADANASPOR TUR ATLADI)
KAHRAMANMARAŞSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - 0 (KAHRAMANMARAŞSPOR TUR ATLADI)
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