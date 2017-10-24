Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur müsabakalarında bugün, yarın ve perşembe günü toplam 27 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Bugün oynanacak 8 maçın 6'sı canlı olarak yayınlanacak.



