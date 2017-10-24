Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor
Turkuvaz Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 01:17
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur müsabakalarında bugün, yarın ve perşembe günü toplam 27 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Bugün oynanacak 8 maçın 6'sı canlı olarak yayınlanacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Antalyaspor, adını beşinci tura...
-
Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları...
-
Adana Demirspor 5. tura yükse...
-
Sivasspor kupada iddialı