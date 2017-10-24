 Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor

Turkuvaz Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek.

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Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 01:17

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur müsabakalarında bugün, yarın ve perşembe günü toplam 27 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Bugün oynanacak 8 maçın 6'sı canlı olarak yayınlanacak.

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