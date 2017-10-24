Antalyaspor, adını beşinci tura yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Etimesgur Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor adını 5. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 16:22
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, TFF 2 Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'u Danilo ile bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.
Golü izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
ETİMESGUT BELEDİYESPOR 0 - 1 ANTALYASPOR (DANİLO 61')
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