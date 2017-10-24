Akhisar üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı 3. lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 6-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hora, iki rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Emnes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hora'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Kıvanç'tan sekerek, tekrar Hora'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

28. dakikada Barbosa'nın rakip ceza yayının solundan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Alperen'in kafa vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0

52. dakikada Emnes'in ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde gelişine vuran Hora'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

53. dakikada ceza sahası içerisinde Kıvanç'ın Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi.

54. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Muğdat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

75. dakikada Akhisarspor atağında kalesini terk eden Kıvanç, ceza yayının içerisinde Hora'nın şutunu göğsüyle uzaklaştırmak isterken top Muğdat'ın önünde kaldı. Muğdat'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 6-0